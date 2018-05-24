حالة طوارئ قصوى بامانة عمان.. المنخفض الجوي يتعمق ويزداد برودة وامطاراً وسيولاً وزخات ثلجية اليوم وغداً الجمعة
أهم العناوين
جرينتش+2 07:20
طلاب جامعة هيوستن يهاجمون السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة ويهتفون “الحرية لفلسطين” / فيديو

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني