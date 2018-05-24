حالة طوارئ قصوى بامانة عمان.. المنخفض الجوي يتعمق ويزداد برودة وامطاراً وسيولاً وزخات ثلجية اليوم وغداً الجمعة
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الجهاد الإسلامي تهدد بقصف تل أبيب إذا استمر العدوان على غزة

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