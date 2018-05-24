أحمد الفيشاوي يعترف انه تزوج 5 مرات وكان مدمناً على المخدرات.. عجبي

خلال حلوله ضيفاً على فقرة “25 سؤال” التي تعرض على شاشة قناة “العربية” حقائق صادمة عن حياته الخاصة.

قال الفنان المصري أحمد الفيشاوي انه تزوج 5 مرات وكان مدمناً على الممنوعات، كما ان قصة حب جمعته والفنانة شيرين رضا، ولكنها تحولت إلى صداقة واحترام.

وأضاف الفيشاوي، خلال فقرة “25 سؤال” التي تعرض على شاشة قناة “العربية”، إن ردود الفعل على اللفظ الخارج الذي صدر عنه خلال عرض فيلمه في مهرجان الجونة، كانت مبالغاً فيها.

كما أكد انه حاول ضرب الإعلامي عمرو أديب، قائلاً: “نعم حاولت ضربه عشان عايز أخد حق أمي بعد أن أهانها بحديثه. لكن تصالحنا وتغاضينا عن الموضوع″.