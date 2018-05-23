هدية لسفير ترامب ..صورة للقدس تضم الهيكل بدلاً من قبة الصخرة

نشر الاعلام الإسرائيلي مساء امس الثلاثاء صورة تظهر تسلم السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان صورة لمدينة القدس يظهر فيها الهيكل اليهودي المزعوم وقد بني مكان المسجد الأقصى.

ويبدو في الصورة السفير الأمريكي وهو يتسلم صورة للقدس المحتلة وفيها الحرم القدسي الشريف يستبدل فيها بناء للهيكل قبة الصخرة المشرفة، بابتسامة عريضة رسمت على وجهه.

وتعقيبا على الصورة، اتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، مساء امس الثلاثاء واشنطن بالمساهمة بتحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع ديني.

وقال عريقات، في بيان، إن تصرف السفير الأمريكي “وقح”، مضيفا “أن تصل الأمور بسفير الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب إلى تسلم وقبول صورة مجسم للهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى مع آثار دمار قبة الصخرة والمسجد الأقصى مع هذه الابتسامة يدل على الموافقة والإقرار”.

واعتبر أن “هذه اعتداءات وتشكل جريمة بحق أولى القبلتين للمسلمين ومن يقومون بهذه الاعتداءات يحولون الصراع فعليا إلى صراع ديني بامتياز”.

وأثارت الإدارة الأمريكية غضب الفلسطينيين بشدة بعد نقلها الأسبوع الماضي سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة القدس بموجب إعلان ترامب الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.