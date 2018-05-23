مسلسل “أبو عمر المصري” قد ينتهي عرضه قبل انتهاء الخلاف حوله

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر لـ “سكاي نيوز عربية” إن المسلسل التلفزيوني أبو عمر المصري “روجع على نحو جيد” قبل عرضه مطلع شهر رمضان، وأن المجلس لم ير في المسلسل الذي أثار حفيظة السودان أي مساس بالسودان أو رئيسه أو شعبه.

وأكد أحمد أن المشكلة التي أثارتها عدة مشاهد في أولى حلقات المسلسل بين مصر والسودان “انتهت بتدخل الخارجية المصرية وتوضيح الموقف للجانب السوداني”.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قالت، في بيان، يوم السبت الماضي، إن المسلسل الذي يعرض على أكثر من قناة مصرية “تم الترويج له بصورة عكست إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان”.

لكن رئيس المجلس الأعلى للإعلام قال إن “تجنيد الإرهابيين يحدث في كافة دول العالم، بما فيها سيناء (في مصر)”.

وتابع “تمت مراجعة المسلسل وكان لدينا تحفظات على بعض المشاهد في الحلقات الأخيرة وتم الاستجابة لحذفها”.

ويأتي الاحتجاج السوداني رغم تأكيد أسرة مسلسل (أبو عمر المصري) في مقدمة العمل أن “أماكن وأحداث وشخصيات المسلسل من وحي خيال صناع العمل”.

يذكر أن المسلسل من بطولة أحمد عز وأروى جودة ومنذر ريحانة وأمل بوشوشة وإخراج أحمد خالد موسى.