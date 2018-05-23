قرقاش يكشف ان قوات السعودية والامارات لن تغادر اليمن حتى لو انهزم الحوثيون

كشف أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عن دور قوات التحالف العربي في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إنهاء الحرب ضد جماعة “أنصار الله” في اليمن.

وقال قرقاش، في مقابله على موقع “ديفينس ون”، إن “قوات التحالف العربي ستبقى في اليمن بعد هزيمة الحوثيين وإنهاء انقلابهم، مؤكداً أن هزيمة الحوثيين لن تؤدي بالضرورة إلى إنهاء الحاجة للقوات التي تقودها السعودية في اليمن”.

وأضاف قرقاش: “الحوثيون في حالة تراجع، والهدف من عمليات التحالف العربي هو الضغط العسكري لتغيير الحسابات وتحقيق حل سياسي، نحن لا نبحث عن نصري عسكري شامل”. وأشار إلى أنه متفائل بحذر من أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، سيعجل بتسوية سياسية وإنهاء حرب السنوات الثلاث الماضية.

وأكد الوزير الإماراتي: “أنه يأمل من الحوثيين عند بدء المفاوضات السياسية هذه المرة، الاعتراف للمجتمع الدولي بأن هناك نية حقيقية لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن رفض الحوثيين إخراج مليشياتهم من العاصمة ومراكز المحافظات تسبب بفشل المفاوضات الأخيرة.

وتابع، أن “بداية النهاية لانقلاب الحوثيين كانت وفاة الرئيس السابق علي عبد الله صالح”، مشيراً إلى أن “شراكة المصلحة بين صالح والحوثي أفضت إلى نهاية عنيفة ومقتل صالح”.