موجة هوائية باردة وماطرة ومصحوبة بالثلج والبرد تجتاح الاردن اليوم وغداً وتخف تدريجياً بعد غدٍ الجمعة
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في قراءة مسبقة يقدمها مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني .. ثلاثة متحكّمون ومواصفات محددة للرئيس القادم

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