موجة هوائية باردة وماطرة ومصحوبة بالثلج والبرد تجتاح الاردن اليوم وغداً وتخف تدريجياً بعد غدٍ الجمعة
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 بعد ضبط عشرات مهربي المخدرات ..جاء الدور على موزعي عملات اجنبية مزورة بعمان

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