إندونيسيا تثبت “عروبتها” باكثر من الخلايجة وتحظر دخول الإسرائيليين لأراضيها

أعلن إيمانويل نحشون، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أن إندونيسيا ألغت إصدار تأشيرات للإسرائيليين، كما قررت حظر دخولهم إلى البلاد ردا على أحداث غزة الأخيرة.

وأوضح نحشون في تصريحات نشرتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” وموقع “calcalistech” أن “إسرائيل تحاول حاليا ثني إندونسيا عن هذا القرار”.

وأشار المصدران إلى أن “قرار الحظر الإندونيسي دخل حيز التنفيذ بالفعل الأسبوع الماضي، إلى جانب إدانة إندونيسيا الشديدة لما ارتكبته إسرائيل من أعمال وحشية بحق الفلسطينيين خلال أحداث غزة الأخيرة”.

ومن المعروف ان اندونيسيا لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع اسرائيل، لكن البلدين يحافظان على علاقات اقتصادية، ويمكن للإسرائيليين زيارة البلاد باستخدام تأشيرات سياحية مؤقتة وتأشيرات عمل.

ومنذ 30 اذار، تاريخ بدء “مسيرة العودة”، يتدفق آلاف الفلسطينيين من سكان القطاع على طول الحدود للمطالبة بحق العودة إلى أراضيهم التى طُردوا أو هربوا منها عام 1948 مع قيام إسرائيل، وقتل أكثر من 100 فلسطيني وأصيب آلاف آخرون بجروح منذ بدء المسيرات.