احد احفاد الرئيس اليمني المغدور علي صالح، يموت حزناً على جده

توفي حفيد الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، كنعان يحيى صالح، في العاصمة العمانية، امس الثلاثاء، فيما يلف الغموض ظروف وفاته.

وكنعان هو نجل ابن شقيق صالح العميد، يحيى محمد عبدالله صالح، رئيس أركان قوات الأمن المركزي سابقا، المتزوج من ابنة عمه صالح الكبرى “بلقيس”.

وقد نعى الجنرال، أحمد علي عبدالله صالح، ابن أخته كنعان، الذي وافاه الأجل في مسقط، دون أن يكشف عن تفاصيل حول ظروف موته.

وقال نجل صالح، في بيان له مساء امس: بإيمان بقضاء الله وقدره، ننعي لجماهير الشعب اليمني، الشاب كنعان يحيى صالح، حفيد الزعيم صالح، وأقربهم إلى قلبه، الذي وافته المنية امس الثلاثاء، في مسقط.

وأضاف أن وفاته وهو في ريعان شبابه، وفي قمة عطائه، حيث كان من الشباب المخلصين المؤمنين بقضية وطنهم والدفاع عنه.

وكنعان هو أول أقرباء الرئيس الراحل، صالح، لاحقا به، بعد أكثر من 5 أشهر على مقتله برصاص الحوثيين في الرابع كانون الأول 2017.

وحول أسباب وفاته، أعلن يحيى صالح “ولده” أنه توفي حزنا على جده صالح، الذي قُتل في مواجهات مع مسلحي الحوثيين في العاصمة صنعاء نهاية عام 2017.