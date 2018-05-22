هيفاء وهبي تنصف مُغني تتر مسلسل “لعنة كارما” وتدين تصرف المخرج

خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن صمتها وتحدثت عن أزمة في كواليس مسلسلها الجديد “لعنة كارما” تتعلق بغناء تتر المسلسل.

وردت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول وجود خطأ دون قصد لحذف اسم المطرب آدم من تتر المسلسل رغم أنه هو مغني تتر البداية والاكتفاء باسم محمد عدوية الذي غنى تتر النهاية، وكتبت: “لأ مش غلط ولا شي بس المنتج ممدوح شاهين تعمد انو يغلط بإسم آدم ..ياريت نشوف لو معو تنازلات للأغنية قبل ما يسمح لنفسه انو يغلط باسم فنان محترم ويتجاهل وجوده! لا وكمان يضع مطرب اخر في حرج و يطلب منه ان يغنيها بدون الرجوع لصناع الاغنية!”.

هذا ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم منهم زكي فطين عبد الوهاب، وشيرين، وسامح الصريطي، والفنانة الأردنية عبير عيسى، وملك بدوي، وضياء عبد الخالق، ومحمود الليثي.