غادة عبدالرازق تعترف انها كانت فاشلة بالدراسة ولكنها استاذة بالفن

لأوّل مرّة ردّت الفنّانة المصرية غادة عبدالرازق على الانتقادات التي طالتها بسبب لغتها الإنجليزية والأخطاء المُتعدّدة التي تقع فيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وفي لقاء مع برنامج “انسايدر بالعربي”، قالت غادة: “دلوقتي الكل بقى بيفهم، أنا شخصية حرة أعمل اللي عايزاه”، وتابعت: “أنا مكنتش شاطرة في الدراسة بس ربنا منحني موهبة في منطقة أخرى”، وختمت: “اللي عايز يتابعني يتابعني واللي مش عايز بلاش”.

غادة تشارك في مسلسل “ضد مجهول”، والذي تدور أحداثه حول “ندى” موظفة بالبنك ومن بيئة متوسطة، ونرى كيف تؤدي مشاكلها مع زوجها إلى فقدانها ابنتها.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ طارق رفعت، ويشارك في بطولته غادة عبدالرازق، ومحمد الكيلاني، وفراس سعيد، وحنان مطاوع، ورانيا منصور، وروجينا.