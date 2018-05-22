المقاومة مستمرة ..اعطاب سيارتين للعدو بالضفة واحراق منصة لقناصته على حدود غزة

شهد صباح اليوم حدثين امنيين أحدهما على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة والآخر في الضفة الغربية، وكلا الحادثين لم يسفرا عن إصابات بشرية باستثناء الاضرار المادية التي خلفتها.

فقد قال الجيش الإسرائيلي ان متسللين فلسطينيين تمكنوا من عبور السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية صباح اليوم وأضرموا النيران بإحدى منصات الجيش الإسرائيلي خلف الساتر الترابي التي يستخدمها القناصة.

وجاء ان الجيش الإسرائيلي رد على هذه العملية بإطلاق قذائف مدفعية على مواقع تابعة لحماس في القطاع، وكذلك بإطلاق النار من أسلحة خفيفة باتجاه المتسللين الذي تمكنوا من الانسحاب عائدين الى قطاع غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي ان سيارة مجهولة الهوية أطلق من فيها النيران على سيارتين إسرائيليتين في شوارع الضفة الغربية دون الإبلاغ عن إصابات في الأرواح غير ان اضرارا مادية لحقت بإحدى المركبتين.

هذا وقد شرع الجيش الإسرائيلي بعمليات تمشيط واسعة النطاق بحثا عن السيارة التي أطلقت النيران منها، علما بأنه لم يتم الكشف عن نوع السيارة وهوية المنفذين.