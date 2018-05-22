الشاطر – الرجوب والمشطور – دحلان وبينها سعادة السفير الاماراتي

شن السفير الإماراتي لدى الأردن مطر الشامسي، هجوما عنيفا على القيادي الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، وذلك بسبب انتقادات وجهها الأخير للقيادي الفلسطيني الهارب والمقيم في الإمارات محمد دحلان، علاوة على رفضه مشاركة أبوظبي في سباق دراجات إسرائيلي.

وقال «الشامسي» في تدوينات له عبر حسابه بـ«تويتر»: «(ج .ر) قيادي في السلطة الفلسطينية تم علاجه على حساب دولة الإمارات في بريطانيا ويستقبله الزعماء حتى في زياراته العادية والعلاجية للدولة، واستقبلته في منزلي عدة مرات أخاً عزيزاً، وكان يبعث طلبة من فلسطين للدراسة في جامعة الإمارات سنويا يتم تدريسهم على حساب الدولة».

وأضاف: «حتى أن ابنه تدرب بعد تخرجه في إحدى الشركات العملاقة في دولة الإمارات، عدا الهدايا المادية والعينية والسكن في أرقى الفنادق وتخصيص سيارات له ولمرافقيه، وفي النهاية تنكر لدولة الإمارات وأساء لها ولقيادتها (الجحود والنكران من طباع بعضهم وهذا نموذج فقط)».

وسبق أن شنّ جبريل الرجوب، هجوما حادا على القيادي الفلسطيني المفصول المقيم في الإمارات محمد دحلان.

وقال «الرجوب»: «الرباعية العربية قالت لنا إن دحلان غير مطروح على الطاولة، ومدخل دحلان للعودة إلى فتح ليس الدول العربية، ودهاليز الأنظمة العربية، واللي بدو يصير رئيس للشعب لازم يكون عايش بينا».

وأضاف: «أموال الخليج –الإمارات- لن تعيد دحلان إلى فتح، دحلان فصل من الحركة على قضايا قتل أو مشاركة في قتل واستثار بمنصبه والاستقواء بالخارج».

وكان الرجوب انتقد مشاركة الإمارات والبحرين في سباق الدراجات الهوائية الذي نظمته (إسرائيل)، وانطلق من مدينة القدس في ذكرى النكبة.

وقال الرجوب، آنذاك، إن اللجنة الأولمبية الفلسطينية ناقشت في اجتماعها الدوري، هذه المشاركة، موضحا أنها تشكل «تحديا للإرادة الدولية وللميثاق الأوليمبي وقرارات الأمم المتحدة التي يتنكر لها هذا الاحتلال في تعامله مع الكيان الرياضي الوطني الفلسطيني».

حتى أن ابنه تدرب بعد تخرجه في احدى الشركات العملاقة في دولة الامارات ،عدا الهدايا المادية والعينية والسكن في ارقى الفنادق وتخصيص سيارات له ولمرافقيه،وفي النهاية تنكر لدولة الامارات واساء لها ولقيادتها( الجحود والنكران من طباع بعضهم وهذا نموذج فقط) — مطر الشامسي (@matar1957) May 20, 2018