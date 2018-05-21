القدس تسهر في ضمير ملاك الغناء العربي فيروز من “زهرة المدائن” الى “الى متى يا رب” / فيديو

ظهرت المطربة اللبنانية الشهيرة “فيروز”، من جديد، من خلال ترنيمة عن القدس، نشرتها ابنتها ريما رحباني.

وأدت “فيروز” البالغة من العمر 82 عاما، ترنيمة بمناسبة الأحداث الجارية في فلسطين، التي تزامنت مع نقل السفارة الاسرائيلية إلى القدس المحتلة.

وجاء في ترنيمة “فيروز” الجديدة: “إلى متى يا رب تنساني إلى الأبد … إلى متى تصرف وجهك عني.. إلى متى تهجس في نفسي مثيرا الأحزان في قلبي مدى الأيام”.

وتابعت: “إلى متى يتعالى عدوي عليّ.. انظر إلي استمع لي أيها الرب.. إلهي أنر عيني لئلا أنام نومة الموت لئلا يقول عدوي لقد قويت عليك”.

وأضافت: “إن الذين يضطهدونني يبتهجون إذا أنا ذللت.. أما أنا فعلى رحمتك توكلت.. قلبي يبتهج بخلاصك …. فأرتل للرب المحسن إلي.. وأسبح لاسم الرب المتعالي”.

يشار إلى أن أبرز أغاني “فيروز” عن القدس، هي “زهرة المدائن”، التي أدتها بعد نكسة حزيران 1967.