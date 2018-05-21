العثور بمستودعات المسلحين في حمص على اسلحة وصواريخ من حلف الناتو

عثر ممثلو مركز المصالحة الروسي في سوريا والعسكريون السوريون في المناطق الشرقية لمحافظة حمص المحررة من المسلحين، على مستودعات أسلحة مصنوعة في دول أعضاء في حلف الناتو.

وقال المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي، أندريه نيكيبيلوف، اليوم الاثنين: “نحن حاليا في الزعفرانة في محافظة حمص، وبالتحديد في نقطة المراقبة كانت تابعة لجبهة النصرة الإرهابية. ويمكنكم مشاهدة الكثير من أقنعة الغاز والأسلحة الأجنبية الصنع وخاصة صاروخ “Toy-2”.

كما عثر العسكريون في الأراضي المحررة على ورشات سرية لإنتاج العبوات الناسفة، وأنفاق تحت الأرض تضم مجمعات طبية وخلايا الرهائن.

ويواصل المهندسون العسكريون عملية إزالة لألغام في التجمعات السكنية في المحافظة.

وكان الجيش السوري قد ضبط الشهر الماضي في مدينة الضمير شمال شرقي دمشق نحو 10 آلاف وحدة من الأسلحة، صنع معظمها في بلدان حلف الناتو. وقبل ذلك عثرت القوات الحكومة على مستودعات غاز الكلور وقنابل دخانية مصنوعة في بريطانيا وألمانيا.

ويستخدم الصاروخ “Toy-2” المضاد للدبابات الجيش الأمريكي منذ السبعينات من القرن الماضي، ويعد من أكثر الصواريخ المضادة للدبابات انتشارا في العالم.