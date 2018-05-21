الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخًا حوثياً فوق جازان

أعلنت السعودية اعتراض الدفاعات الجوية التابعة لها، فجر اليوم الإثنين، صاروخًا باليستيًا فوق سماء مدينة ‎جازان جنوبي البلاد.

وقالت تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف “دعم الشرعية في اليمن”، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت “إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة”.

وأضاف المالكي في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، صباح اليوم، أن “الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان”.

وبين أن “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي، ونتج عن ذلك تناثر شظاياه على الأحياء السكنية، دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات”.

وصرّحت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة “أنصار الله” (الحوثي)، بأن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت “صاروخًا باليستيًا من طراز (بدر 1) على مطار جازان”.

ويعدّ هذا ثالث صاروخ باليستي يطلقه الحوثيون تجاه السعودية خلال شهر رمضان.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، امس الاول السبت، قيام الحوثيين باستهداف مدينة خميس مشيط جنوب غرب السعودية بصاروخين باليستيين، تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في صحراء غير آهلة بالسكان.

وفي 28 نيسان الماضي، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية أربعة صواريخ باليستية فوق منطقة جازان. قالت حينها جماعة الحوثي، إنها أطلقت ثمانية صواريخ باليستية من نوع “بدر 1” على أهداف اقتصادية وحيوية بمنطقة جازان السعودية.

ومنذ 26 آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 أيلول 2014.

ووفق بيانات رسمية، فقد بلغ عدد الصواريخ التي أعلنت السعودية سقوطها أو اعتراضها وتدميرها في سماء المملكة 38، منذ 26 آذار الماضي. وبلغ العدد الإجمالي للصواريخ التي استهدفت السعودية 142، منذ بدء