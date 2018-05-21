موجة هوائية باردة وماطرة ومصحوبة بالثلج والبرد تجتاح الاردن اليوم وغداً وتخف تدريجياً بعد غدٍ الجمعة
أهم العناوين
جرينتش+2 11:10
اسرائيل تخشى وصول اقلام حبر قاتلة الى ايدي شبان غزة والضفة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني