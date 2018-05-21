اسرائيل تخشى وصول اقلام حبر قاتلة الى ايدي شبان غزة والضفة

كشفت القناة العبرية الثانية في ساعاتٍ متأخرة من مساء أمس الأحد، عن وجود مسدسات على شكل أقلام حبر في أسلحة الجيش الإسرائيلي.

وأفادت القناة الثانية العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ ما يقارب (5000) سلاح على شكل قلم قاتل، يتواجد في أسلحة الجيش الإسرائيلي تم تهريبها من الخارج.

وقالت، إنّ ثمن القلم الواحد من 2500 الى 4000 الاف شيكل، وتدور الخشية لدى الجهات الامنية انه تم بيع هذه الاقلام للضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت إلى، أنّ أجهزة أمن اسرائيل تخشى وصول هذه الادوات ليد المسلحين الفلسطينيين، الامر الذي سيعرض حياة الجنود للخطر.