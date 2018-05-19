هزلت ..إعلامي إسرائيلي سيعلن إسلامه إذا تجرأ الحكام العرب على سحب سفرائهم بأمريكا

تحدى الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، حكام العرب أن يقوم أحد منهم بسحب سفير بلاده لدى أمريكا اعتراضا على نقل سفارة واشنطن للقدس ودعما للفلسطينيين، مضيفا أنه «سيعلن إسلامه» إذا حدث ذلك.

ودعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في تصريحات له، أمس الاول الخميس، حكام الدول العربية إلى سحب سفرائهم لدى أمريكا للتشاور، وكذلك سفراء الولايات المتحدة لدى الدول العربية وإبلاغهم برفض قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وتعليقا على ذلك، دون «كوهين»، في تغريدة له عبر حسابه في «تويتر» قائلا: «وزير فلسطيني يدعو الدول العربية استدعاء سفراءهم من الولايات المتحدة على خلفية نقل السفارة إلى القدس، أي دولة عربية ستستجيب أنا راح أعلن اسلامي».

وأكد المالكي، أن الولايات المتحدة اختارت ذكرى النكبة لتعلن انحيازها الرسمي لـ(إسرائيل)، ولم تكتف بذلك بل خرجت المتحدثة باسم البيت الأبيض لتؤكد مسؤولية الفلسطينيين عن قتل أنفسهم.

وقال «المالكي»: «نحن في أحط المواقف. نحن أمام تحد كبير، لنثبت مصداقيتنا أمام شعوبنا. نرى في هذا الوقت ضرورة تفعيل قرارات القمم العربية».

وأضاف «المالكي»: «يجب أن يكون هناك موقف أمام العالم، وإلا سوف تحذو كل الدول حذو أمريكا».

وطالب «المالكي» بتحقيق الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل وطالب بالعودة إلى الأمم المتحدة لتفادي «الفيتو» الأمريكي، وتكوين لجنة تحقيق مستقلة.

يشار إلى أن الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين كشف، قبل أيام، أن شخصيات عربية وخليجية ستشارك في احتفال نقل السفارة الأمريكية من (تل أبيب) إلى مدينة القدس المحتلة، متعهدا بنشر أسماء «الضيوف العرب والخليجيين» الحاضرين للحفل وصورهم.