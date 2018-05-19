لغرض النفاق للسعودية .. ابعاد الكاتب ابراهيم عيسى عن مسلسل ” ارض النفاق “

اضطر منتجو مسلسل مصري إلى إصدار نسخة ثانية منه قاموا فيها باستبدال أحد الممثلين، وهو الصحافي والكاتب «إبراهيم عيسى»، بممثل آخر، وذلك بعد اعتراض المملكة السعودية عليه، بسبب مواقفه الحادة السابقة تجاهها.

وعُرف إبراهيم عيسى، الكاتب المصري والصحفي الشهير، بـ«معارضته سياسات السعودية وباتهاماته للفكر الوهابي بأنه مصدر التطرّف»، وقد ظهر ممثلا في مشاهد من مسلسل «أرض النفاق» قبل أن يضطر المنتجون إلى إعادة تصوير تلك المشاهد مع ممثل آخر نزولا عند ضغط تلفزيون «أس بي سي – SBC» السعودي.

وظهر «عيسى» في النسخة الأولى من المقطع الدعائي للمسلسل، إلا أنه اختفى من النسخة الأخيرة لهذا الفيديو.

وقال مدير قناة «أس بي سي»، داوود الشريان، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن المشاهد التي كان يظهر فيها «عيسى» أعيد تصويرها من دونه «بموافقة المنتج». فيما لم يردّ المنتج على أكثر من طلب للتعليق من قِبَل «فرانس برس».

وكانت مجموعة «العدل» للإنتاج، قد أعلنت عبر صفحتها على فيسبوك أن المسلسل الذي يقوم ببطولته ممثل الكوميديا المصري «محمد هنيدي» سيعرض على قرابة عشر قنوات تلفزيونية عربية وعلى مواقع على الإنترنت.

وأحداث المسلسل مأخوذة عن رواية الأديب المصري «يوسف السباعي» التي تحمل العنوان نفسه والتي سبق أن قدمتها السينما المصرية في فيلم من بطولة «فؤاد المهندس» و«شويكار» قبل نصف قرن.

وتتناول الرواية قصة رجل يدعى «مسعود»، وهو طيب الخلق ولكن رئيسه في العمل وزوجته يسيئان معاملته. غير أن «مسعود» يبدأ في صعود سلم النجاح بعدما وجد محلا لبيع الأخلاق يشتري منه «أقراصا للنفاق».

وتهيمن المسلسلات المصرية تاريخيا على التلفزيونات العربية في رمضان، وقد برزت في الآونة المسلسلات السورية. فيما يكاد حضور المسلسلات الخليجية يقتصر على دول الخليج.