زهور بوتين تدهش ميركل وتدفعها للحديث بالروسية بدل الالمانية

حصلت المفاجأة غير المتوقعة أثناء لقاء الزعيم الروسي والزعيمة الألمانية عندما تكلمت ميركل باللغة الروسية.

وجرى لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل في مدينة سوتشي الروسية.

وعلى الرغم من الجفوة بين روسيا وألمانيا في الفترة الأخيرة إلا أن لقاء بوتين وميركل اتسم بالمودة.

وبادرت المستشارة الألمانية إلى إبداء المودة، مهنئة رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف الواقف إلى جانب بوتين بإعادة تعيينه في وظيفة رئاسة الحكومة، ثم تمنت له التوفيق، حيث لجأت ميركل إبان ذلك إلى استخدام اللغة الروسية.

وقد تكون الزهور التي قدمها الرئيس الروسي إلى المستشارة الألمانية لدى استقباله لها من العوامل التي أثرت على ميركل حتى أنها تكلمت باللغة الروسية. ولعل لونها العاجي أسر المستشارة الألمانية واستأثر بأحاسيسها وأعاد إلى ذاكرتها ما كان يثلج صدرها حين كانت المودة سمة العلاقة بين ألمانيا وروسيا، بحسب صحيفة “كومسومولسكايا برافدا”.