دواعش ترامب المراهقون يقتلون زملاءهم بالمدارس ..ولا دخل للمسلمين

أعلنت إدارة التعليم في منطقة سانتا في بولاية تكساس الأمريكية أن عددا من الأشخاص جرحوا خلال إطلاق نار وقع صباح الجمعة في إحدى المدارس الثانوية في المنطقة، لكن السلطات “تسيطر” على الوضع.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن هناك على الأقل عشرة قتلى من بين الطلاب.

كما أكد في وقت لاحق حاكم ولاية تيكساس- غريغ آبوت أن هناك عشرة قتلى وعشرة مصابين بينهم طلاب.

وأعلن آبوت أن مطلق النيران وهو شاب في الـ17 من العمر يدعى ديميتريوس باغورتزيس، سلّم نفسه للشرطة لأنه لم يملك الجرأة ليضع حدا لحياته بنفسه.

في حين أكدت الشرطة أنها قد اعتقلت مطلق النيران وقامت بمسح المدرسة بحثا عن عبوات ناسفة كان قد زرعها في الموقع، مشيرة الى العثور على عدد من العبوات الناسفة في المدرسة ومحيطها، وتفكيكها.

وأكدت الشرطة أنها عثرت على عبوة ناسفة في محيط المدرسة – بسيارة منفذ الهجوم المركونة بالقرب، وفي منزله أيضا.

وكانت قد قالت قناة “ان بي سي” في نبأ عاجل أن هناك قتلى في الحادثة، دون أن توضح مصادرها، معلنة عن اصابة شرطي واحد على الأقل.

وقال نائب مدير ثانوية سانتا في – كريس ريتشاردسون لصحيفة “هيوستن كرونيكل” إنه تم اعتقال مطلق النيران.في حين كان قد أكدت إدارة التعليم عبر صفحتها على الفيسبوك إن “حادثا وقع صباح امس الجمعة في مدرسة ثانوية تورط فيه مطلق نار”.

وأضاف أن “الحادث ما زال جاريا لكن السلطات تسيطر على الوضع”، موضحا انه “تأكد سقوط جرحى”.

وهي ليست المرة الأولى التي يجري فيها إطلاق النار داخل مدرسة في الولايات المتحدة بل الـ22 منذ مطلع العام الجاري 2018.

وليل أمس الاول الخميس كان قد حدث إطلاق نار، في مدرسة بولاية ايلينوي الأمريكية، رغم أنه لم يبلغ عن اصابات. حيث قام طالب سابق بأخذ مسدس والدته وأطلق النار على الطلاب في مدرسة “ديكسون” الثانوية. واعتقلت الشرطة ماثيو ميليبي – 19 عاما في حادثة اطلاق النار في ايلينوي.