ترامب السفيه يصف المهاجرين غير الشرعيين الى امريكا بـ”الحيوانات”

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوانين الهجرة في بلاده بأنها “أغبى قوانين للهجرة في العالم”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في مقطع فيديو، “لدينا أشخاص يأتون إلى بلادنا أو يحاولون الدخول إليها، نحن نمنع كثيرا منهم من الوصول. لكننا نطردهم خارج البلاد”.

وتابع “لن تصدقوا مدى سوء هؤلاء إنهم ليسوا بشرا. هم حيوانات”.

​ولفت ترامب إلى أن إدارته تعكف الآن على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المتورطين في جرائم عنف.

وأدان وزير خارجية المكسيك، لويس فيديجاراي، تصريحات ترامب، قائلا إنها “غير مقبولة بالمرة وأن وزارته ستقدم شكوى رسمية لنظيرتها الأمريكية”.

وقال الوزير، في حديث مع قناة “تليفيزا” المحلية، “الرئيس ترامب أشار إلى بعض المهاجرين على أنهم حيوانات، فربما كانت تدور في ذهنه صورة عصابات إجرامية، لا أعلم”.

وأضاف “في رأي الحكومة المكسيكية هذا غير مقبول على الإطلاق وسنتصل رسميا بوزارة الخارجية الأمريكية “.

وذكرت “رويترز” أن ترامب أدلى بهذه التصريحات في اجتماع بالبيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي.

وليست هذه هي المرة الأولى، إذ قال ترامب في بداية عام 2018، خلال زيارة مشرعين أمريكيين للبيت الأبيض لمناقشة مقترح للهجرة، “لماذا يأتي إلينا مهاجرون من بلاد قذرة؟”، في إشارة إلى المهاجرين من الدول الأفريقية.