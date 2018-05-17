لمطابقة الشروط الصحية ..”نستله” تخفض كميات السكر والملح والدهون بمنتجاتها

قالت شركة نستله السويسرية إنها ستخفض بشكل أكبر كميات السكر والملح والدهون المشبعة في منتجاتها فيما تسعى لتحسين صورة الأطعمة المعلبة في أعين المستهلكين المهتمين بصحتهم.

وتتعرض نستله ومنافسوها لضغوط نتيجة تحول المستهلكين إلى أطعمة صحية بشكل أكبر وابتعادهم عن المنتجات المصنعة مثل المعكرونة سريعة التحضير والبيتزا المجمدة.

وتستجيب الشركة التي تنتج أصابع شوكولاتة كيت كات والأنواع المختلفة من حساء ماجي، للضغوط بتقديم منتجات صحية بشكل أكبر كما تتجه نحو فئات أخرى ذات نمو أعلى مثل القهوة ومنتجات رعاية الحيوانات الأليفة والمياه المعدنية وأطعمة الرضع.

وقالت الشركة إنها تريد خفض كمية السكر بواقع خمسة في المئة أخرى تضاف إلى تخفيض بواقع أكثر من 34 في المئة نفذته الشركة منذ عام 2000. كما تريد خفض كمية الملح بواقع عشرة في المئة أخرى إلى جانب أكثر من 20 في المئة خفضتها منذ عام 2005.

كما أكدت التزامها الذي قطعته عام 2014 بخفض الدهون المشبعة بواقع عشرة في المئة في كل المنتجات التي تدخل فيها حتى تلبي معايير منظمة الصحة العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي مارك شنايدر للصحفيين خلال إفادة صحفية في فيفيه المطلة على بحيرة جنيف حيث يوجد مقر الشركة ”التوجه نحو تناول أطعمة صحية بشكل أكبر منتشر على مستوى العالم“.

وأضاف ”نضخ الكثير من الموارد من أجل ذلك“. وأنفقت نستله 1.72 مليار فرنك سويسري (1.71 مليار دولار) على الأبحاث والتطوير العام الماضي.