في اول اطلالة منذ عزله ..تيلرسون يحذر من تفاقم ازمة الاخلاق والمصداقية في عهد ترامب المتجه بامريكا نحو الانحطاط

البرلمان الكويتي يضرب المَثَل لحكام الخليج الاذلاء في رفض التطبيع ومنع اي احدٍ من جر الكويت لارتكاب هذه الخطيئة
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