البرلمان الكويتي يضرب المَثَل لحكام الخليج الاذلاء في رفض التطبيع ومنع اي احدٍ من جر الكويت لارتكاب هذه الخطيئة
أهم العناوين
جرينتش+2 09:13
صح النوم ..رئيس وفد المعارضة السورية يعترف انها اخطأت عندما رفعت السلاح بوجه الدولة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني