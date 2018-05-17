توزيع ادوار ..الخارجية الأمريكية تزعم ان فريدمان دعا حاخاماً متطرفاً دون علمها

تبرأت وزارة الخارجية الأمريكية من دعوة حاخام يهودي امريكي متطرف، للمشاركة في حفل افتتاح السفارة في القدس المحتلة، وقالت الناطقة باسم الوزارة ان سفير الولايات المتحدة ديفيد فريدمان هو الذي وجه له هذه الدعوة دون علم الوزارة، وان اقوال الحاخام روبرت جيفريس ضد المسلمين والمرمون والمثليين، لا تعبر عن موقف الخارجية.

يذكر ان جيفرسون كان اتهم الإسلام بأنه يشجع على “سوء المعاملة الجنسية للأطفال- بدوفيليا، وأنه بدعة جهنمية وان طائفة المرمون لا تنتمي الى المسيحية وان المثليين منحرفون”.

وقد اثار ظهور جيفرسون في احتفالات افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة، موجه تعليقات غاضبة في الولايات المتحدة، كون الحدث رسمياً وبرعاية البيت الأبيض ووزارة الخارجية.