البرلمان الكويتي يضرب المَثَل لحكام الخليج الاذلاء في رفض التطبيع ومنع اي احدٍ من جر الكويت لارتكاب هذه الخطيئة
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اردوغان ركب الموجة ..قمة اسلامية في إسطنبول غداً لبحث آخر المستجدات المأساوية في فلسطين

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