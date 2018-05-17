ابن سلمان يثير غضبة قبيلة شُمّر بسائر الاقطار العربية جراء اعتقال نواف الرشيد

أصدر شيخ مشايخ قبيلة شمر، عبد الله حميدي عجيل الياور، بيانا خاطب فيه السلطات السعودية، بشأن اعتقال الشاب نواف طلال الرشيد، الذي سلمته الكويت إلى الرياض قبل أيام.

وطالب الياور، في بيانه، الملك سلمان، والشيخ صباح الصباح، والشيخ تميم بن حمد، العمل على إطلاق سراح نواف الرشيد.

وأكد أن الشاب نواف الرشيد لم يرتكب أي جرم في البلدان الثلاثة (الكويت والسعودية وقطر).

وفي سياق متصل، خرجت مظاهرة غاضبة في العاصمة العراقية بغداد، ضمت مجموعة من أبناء قبيلة شمر، هاجموا بهتافاتهم الحكومة السعودية، ودعوا إلى إطلاق سراح نواف الرشيد.

ورفع المشاركون في المسيرة أعلام قبائل شمر الحمراء، وقالوا إنهم سيواصلون فعالياتهم التضامنية مع نواف الرشيد.

كما تواصلت فعاليات شعبية في الكويت للتضامن مع الرشيد، مع التأكيد على استيائهم من موقف الحكومة، الذي لم يرفض طلبا سعوديا بتسليمه.

وقبل يومين، أقرت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان نشرته في حسابها على موقع تويتر، تسليمها نواف طلال الرشيد للسلطات السعودية، رغم أنه مواطن قطري.

وقالت تغريدة للوزارة “إنه وبشأن ما أثير حول السيد نواف طلال الرشيد، تود الوزارة بيان أنه تم ترحيل السيد نواف الرشيد إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم السبت الموافق 12 ايار الجاري، وذلك في إطار الترتيبات الأمنية المتبادلة بين البلدين؛ لورود طلب من السلطات المختصة في المملكة بترحيل مواطنها المذكور إليها”.