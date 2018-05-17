البرلمان الكويتي يضرب المَثَل لحكام الخليج الاذلاء في رفض التطبيع ومنع اي احدٍ من جر الكويت لارتكاب هذه الخطيئة
أهم العناوين
جرينتش+2 09:30
ابن سلمان يثير غضبة قبيلة شُمّر بسائر الاقطار العربية جراء اعتقال نواف الرشيد

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني