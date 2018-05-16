 هل نقلت المخابرات المصرية الى هنية والحية والسنوار انذارات بالقتل ؟

كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، مساء امس الثلاثاء، تفاصيل حصريّة عن اللقاء الأخير الذي جمع رئيس جهاز المخابرات المصرية برئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية.

وبحسب الصحيفة العبرية، نقل رئيس جهاز المخابرات المصري رسالة تهديد واضحة لهنية من “إسرائيل” لحركة “حماس”، “إذا لم توقفوا التظاهرات على الحدود, إسرائيل ستقوم بتصفيتك أنت والسنوار والحية, ونحن سنكتفي بالشجب والاستنكار”.

ووفقا للصحيفة، فإن استدعاء رئيس جهاز المخابرات المصري لهنية جاء بناءً على طلب “إسرائيل”, حيث هددت حماس بأن عدد القتلى سيرتفع بشكل كبير إذا لم يتم وقف التظاهرات على الحدود.

في ذات السياق، قالت “إسرائيل هيوم”، إن المخابرات المصرية رفضت إرسال عرض بالهدنة إلى “إسرائيل”.

ووفقا للصحيفة، رفضت المخابرات المصرية كذلك الاستجابة لمطالب حماس بتقديم خطوات حسن نية للتخفيف عن السكان قبل وقف التظاهرات.