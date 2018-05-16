هتافات عرب ٤٨ تدوي اليوم في قلب اسرائيل : نتنياهو يا جبان      غزة هاشم ما بتنهان  

البرلمان الكويتي يضرب المَثَل لحكام الخليج الاذلاء في رفض التطبيع ومنع اي احدٍ من جر الكويت لارتكاب هذه الخطيئة
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