البرلمان الكويتي يضرب المَثَل لحكام الخليج الاذلاء في رفض التطبيع ومنع اي احدٍ من جر الكويت لارتكاب هذه الخطيئة
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جرينتش+2 09:35
مشعل يوضح ان جماهير الشعب، وليس الفصائل، هي التي اشعلت مسيرة العودة وقدمت التضحيات

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