البرلمان الكويتي يضرب المَثَل لحكام الخليج الاذلاء في رفض التطبيع ومنع اي احدٍ من جر الكويت لارتكاب هذه الخطيئة
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في ضوء النتائج شبه النهائية .. العراق ينتخب القوى المناهضة لامريكا

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