البرلمان الكويتي يضرب المَثَل لحكام الخليج الاذلاء في رفض التطبيع ومنع اي احدٍ من جر الكويت لارتكاب هذه الخطيئة
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عبد الشيطان الفاسد ينوه بدور اسرائيل في الذود عن الخلايجة والتصدي لايران

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