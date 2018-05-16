تضارب المعلومات حول علاقة الجمل الداعشي بإحراق الشهيد الكساسبة

كشف مصدر مطلع، امس الثلاثاء، أن التحقيقات مع المعتقل صدام الجمل اثبتت عدم علاقته بجريمة إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة.

وقال المصدر في حديث لفضائية “السومرية نيوز” العراقية، إن “مصادر موثوقة ومقربة من جهاز المخابرات الوطني العراقي أكدت أن التحقيقات المعمقة مع الإرهابي صدام الجمل بينت أن لا علاقة له بجريمة إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام غير دقيق وعار عن الصحة”.

وكان صافي الكساسبة والد الطیار معاذ الكساسبة قد طالب، يوم السبت الماضي، الحكومة الاردنية بجلب المعتقل صدام عمر الجمل، “المسؤول” عن جریمة إحراق نجله معاذ، إلى العدالة الأردنية.

وكانت مصادر أمنیة عراقیة أكدت، في وقت سابق، نجاح المخابرات العراقیة في اعتقال 5 من قیادات تنظیم “داعش” ومن بینھم “المسؤول” عن جریمة إحراق معاذ الكساسبة.

وقد عرض الإعلام العراقي الرسمي، يوم الجمعة الماضي، اعترافات هؤلاء القادة الكبار في “داعش” الذين تم اعتقالهم في عملية استخباراتية مركبة استدرجهم خلال جهاز المخابرات العراقي من سوريا إلى العراق.