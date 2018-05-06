منة شلبي تعترف ان مشوارها الفني بدأ بمشهد مدته ٣ ثوانٍ

كشفت الفنانة المصرية منة شلبي أن أول ظهور لها على شاشة السينما كان في دور لم تزد مدته عن ثلاث ثوان فقط بفيلم “العاصفة”.

وقالت خلال استضافتها في برنامج “Carpool Karaoke بالعربي” على تلفزيون دبي، إنها ظهرت أول مرة “كومبارس” متكلماً بدون اسم، وكان دورها يقتصر على فتح باب شقة للفنانة يسرا، وإلقاء جملتين.

وأضافت أن قصر مدة ظهورها لم يعن لها الكثير حينها، وكان الأهم تلقيها لأول مرة دعوة كتب عليها الفنانة، فقامت بتعليقها.

وشارك شلبي الحلقة النجم المصري أحمد فهمي الذي أكد أن الممثلة المصرية ستغني مع فريق “واما” بألبومه المقبل، مشيراً إلى أن تعاونه مع هذا الفريق ما زال مستمرا حيث يحضرون مجموعة من الأغاني الجديدة.