البرلماني السوري خالد العبود يُسفه مزاعم الامير بندر حول لقاء متوتر بين الرئيس الاسد والملك السعودي عبدالله
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لاسباب لم يكشفها بعد ..استقالة ناصر القدوة من اللجنة المركزية لـ”فتح”

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