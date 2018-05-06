جريمة صهيونية تودي بحياة ٦شهداء قساميين بانفجار وسط قطاع غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد شهداء الانفجار الذي وقع شمالي دير البلح (وسط قطاع غزة)، امس السبت، إلى 6 شهداء، مؤكدة وصول شهيد سادس مجهول الهوية إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وكانت مصادر محلية وشهود عيان، قد أكدوا وقوع انفجار “داخلي” في بلدة الزوايدة قرب دير البلح؛ دون معرفة طبيعته، ووصول شهداء وجرحى لمستشفى “شهداء الأقصى” في المحافظة الوسطى.

وصرّح الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، بأن ستة شهداء وصلوا “أشلاء” جراء الانفجار الذي وقع شمالي دير البلح، مشيرًا إلى إصابة ثلاثة آخرين بجراح مختلفة حتى اللحظة.

وتعقيبًا على الحدث، قال الذراع العسكري لحركة “حماس”، كتائب القسام، إن “جريمة نكراء” وقعت مساء اليوم بحق عناصر الكتائب في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وحمّلت كتائب القسام، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الانفجار، مشددة على أن الاحتلال “أعدّ الحدث للمقاومة الفلسطينية”.

وجاء في بيان مقتضب للقسام: “في إطار عملية أمنية واستخبارية معقدة قامت بها كتائب القسام لمتابعة حدث أمني خطير وكبير أعده العدو الصهيوني للمقاومة الفلسطينية، وقعت مساء (امس) اليوم جريمة نكراء بحق مجاهدينا الأبرار، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا في إطار متابعة هذه العملية وهذه الجريمة الكبيرة”.