البرلماني السوري خالد العبود يُسفه مزاعم الامير بندر حول لقاء متوتر بين الرئيس الاسد والملك السعودي عبدالله
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بدء اليوم الانتخابي النيابي الطويل في لبنان وفق نظام نسبي مطعّم بالطائفية

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