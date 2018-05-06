الفلكي علي العيس يتوقع انقلاباً في السعودية ونهاية للمعضلة السورية بالشتاء المقبل

كشف الفلكي علي العيس – من طالع دانيال – توقعاته نهاية الحرب في سوريا.

ففي أحدث توقعاته للأزمة السورية، قال الفلكي علي العيس : انه اكمالاً لما توقعته منذ شهر جنوب العاصمة السورية دمشق وارياف حمص خالية من العصابات الارهابية ريف حماه الشمالي سيكون العقاب كبير سنرى الارهاب مدمر بالكامل.

ادلب : ستكون حمام من الدم هذا ماتوقعته منذ شهر حول اقتتال الارهاب فيها لكن لن تنتهي الامور على هذا الحد ستشتبك تركيا مع العصابات الارهابية وسوف تكون مقتله كبرى, روسيا وسوريا تشارك بقوة في المعارك سنرى النار كالجحيم والجيش السوري يفقئ عين الارهاب ويزله بقيادته قادة ارهابيين على الكميرات مقتولين واسرى تسويات كبرى سيكون الامر مثير للدهشة.

لن تكون نهاية للحرب السورية الا ببلوغ شتاء ماطر في نهاية العام 2018 تذكروا تاريخ الشهر الحادي من العام 2018.

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