البرلماني السوري خالد العبود يُسفه مزاعم الامير بندر حول لقاء متوتر بين الرئيس الاسد والملك السعودي عبدالله
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العار للحكام .. لاول مرة منذ ١٠ سنوات سفارة اسرائيل بالقاهرة تحتفل بذكرى قيامها

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