العار للحكام .. لاول مرة منذ ١٠ سنوات سفارة اسرائيل بالقاهرة تحتفل بذكرى قيامها

بعد أكثر من عقد من الزمن، لم يتم خلاله تنظيم أي فعالية إسرائيلية رسمية في مصر، تقيم السفارة الإسرائيلية في القاهرة، هذا الأسبوع، حفل استقبال بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال إسرائيل ونكبة فلسطين.

في السنوات الأخيرة، وبعد تحذيرات من التعرض للهجمات، وبعد ثورة يناير التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك واقتحام الجمهور الغاضب لمبنى السفارة الإسرائيلية في القاهرة، دأب المندوبون الإسرائيليون في العاصمة المصرية على تجنب الأضواء والظهور، بل وعادوا إلى القدس. وقبل عامين فقط تم تعيين سفير إسرائيل جديد في القاهرة هو الدكتور ديفيد جوبرين.

وسيقيم السفير الإسرائيلي في القاهرة، بعد غد الثلاثاء، ولأول مرة حفل استقبال بمناسبة سبعين عاما على استقلال إسرائيل، وذلك في فندق “ريتز كارلتون” الفخم في قلب القاهرة.

وقد أرسلت السفارة، التي تعمل حالياً من مقر إقامة السفير، مئات الدعوات إلى الوزراء والبرلمانيين والسفراء الاجانب ورجال الأعمال والشخصيات الثقافية والصحافيين في القاهرة.

اما الذي سيعد طعام المدعوين فهو الشيف بن أديريت الإسرائيلي الشهير الذي سيصل مساء اليوم إلى القاهرة برفقة اثنين من مساعديه لإعداد اطباق الضيافة للمدعوين.