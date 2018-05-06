ادارة مكافحة المخدرات تشن اوسع حملة امنية لقطع دابر هذه الآفة من البلاد

القت إدارة مكافحة المخدرات القبض على عدد من مروجي المواد المخدرة، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة في العديد من مناطق المملكة بحسب بيان للأمن العام.

وقال البيان الصادر اليوم الاحد، ان إدارة مكافحة المخدرات كثفت خلال الأيام الماضية حملاتها على مروجي المواد المخدرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة ممن يشكلون خطراً بنشر تلك السموم بين إفراد المجتمع.

وأورد البيان، عددا من تلك القضايا والمضبوطات أبرزها كانت في العاصمة حيث تم متابعة شخصين من المشتبه بهم بترويج المواد المخدرة والقي القبض عليهما متلبسين داخل إحدى المركبات أثناء قيامهما بترويج المواد المخدرة، كما ضبط بحوزتهما بعد تفتيشهما على كميات كبيرة من مادة الحشيش الصناعي (الجوكر).

كما والقي القبض في إحدى مناطق جنوب عمان على أحد مروجي المواد المخدرة بعد مداهمة منزله وضبط داخل المنزل الذي استخدمه لممارسة ذلك النشاط الجرمي على كفين من مادة الحشيش المخدر وكمية من الحبوب المخدرة.

وفي وسط العاصمة القي القبض على مروج للمواد المخدرة وبحوزته كف ونصف من مادة الحشيش المخدر وكمية من حبوب الترامال المخدرة .

وتعامل قسم مكافحة المخدرات في محافظة البلقاء خلال الأيام القليلة الماضية مع ثلاث قضايا لمروجي المواد المخدرة، حيث القي القبض في القضية الأولى على شخص يقوم بزراعة أشتال المارجونا داخل أحواض زراعة صغيرة (قوارير) في منزله وضبط بعد تفتيش المنزل على كمية كبيرة من أشتال المارجوانا المخدرة، وفي قضية أخرى تم مداهمة منزل احد المروجين والقي القبض عليه وبحوزته كميات من مادة الحشيش والحبوب المخدرة وخمسة اشتال من مادة المارجوانا المخدرة، كما ضبط في القضية الثالثة على أحد مروجي المواد المخدرة متلبسا داخل مركبته وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة إضافة إلى كمية من قطع الحشيش المخدر المعدة للبيع.

وفي محافظة الزرقاء، القي القبض في قضيتين منفصلتين على مروجين للمواد المخدرة بعد مداهمة منزليهما وضبط بعد التفتيش على كميات من الحبوب والحشيش المخدر المعدة للبيع.

وفي محافظة الكرك، القي القبض بعد كمين خاص على شخصين من مروجي المواد المخدرة بحق احدهما 3 طلبات لإدارة مكافحة المخدرات وضبط داخل المركبة التي كانا يستقلانها على كمية من الحبوب المخدرة وقطع مجهزة للبيع من مادة الحشيش المخدر.

وفي محافظة اربد، وبعد جمع المعلومات حول أحد الأشخاص المشبوهين بقضايا حيازة وترويج المواد المخدرة والتأكد من حيازته لكمية كبيرة من الحبوب المخدرة ونقلها بواسطة إحدى المركبات وضع كمين خاص له والقي القبض عليه، وضبط بحوزته 10 ألاف حبة مخدرة.

كما تم مداهمة منزل احد الأشخاص المشبوهين في اربد بعد التأكد من معلومات حول حيازته لكمية من الحبوب المخدرة واستخدام منزله لترويجها والقي القبض عليه وضبط داخل المنزل بعد تفتيشه على 10 ألاف حبة مخدرة .

وفي إحدى مناطق البادية الوسطى، ضبط بعد كمين ناجح على شخصين من مروجي المواد المخدرة داخل إحدى المركبات، وعند تفتيشهما عثر بحوزتهما على 200 شريط من حبوب الترامال المخدر إضافة الى 200 حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة.

وفي جرش، القي القبض على أحد المروجين للمواد المخدرة بعد تفتيش منزله وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة وقطع الحشيش المخدرة.

اما في محافظة مأدبا، القي القبض على شخصين من مروجي تلك المواد وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة المختلفة.

وقام فريق خاص في البادية الشمالية، بتتبع معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر في إحدى المناطق الصحراوية حيث تمكن فريق التحقيق من حصر المكان وبتمشيطه عثر على كيس كبير بداخله 64 كفا من مادة الحشيش المخدر والبحث ما زال جاريا عن المتورطين.

من جهة اخرى اكد بيان الامن العام، ان العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا وبعد جمع المعلومات ومتابعتها حول نية أحد الأشخاص إدخال كمية كبيرة من العملة المزيفة للمملكة، حيث تم تحديد هوية وموعد وصوله والقي القبض عليه فور وصوله وضبط بحوزته 20 ألف دولار مزيفة، وقد تم تحويل جميع المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.