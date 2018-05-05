نائب الغنوشي “الاخواني” يحتفل مع فنانة تونسية في كنيس يهودي

أثارت صورة شخصية (سليفي) لنائب رئيس حركة “النهضة”، عبد الفتاح مورو وفنانة تونسية انضمت أخيرا لحزب “نداء تونس″، سجالا على موقع “فيسبوك”، وخاصة أن الصورة تم التقاطها في كنيس الغريبة خلال موسم “الحج” الذي اختتم امس الجمعة.

ونشرت الفنانة مريم بن مولاهم عددا من صور “السيلفي” التي تجمعها مع بعض زوار كنيس الغريبة خلال الموسم الحالي، من بينها صورة تجمعها مع نائب رئيس البرلمان التونسي ونائب رئيس حركة “النهضة” الإسلامية.

وأثارت الصورة ردود فعل متفاوتة، حيث اعتبر بعض النشطاء أن الصورة عادية، مشيرا إلى أن الفنانة “طلبت ببساطة من مورو التقاط صورة شخصية معه وهو لم يرغب برد طلبها”، فيما لجأ آخرون للتندر، معتبرين أن الصورة تدخل في إطار “التوافق القائم بين أكبر حزبين في البلاد”، في حين ذهب طرف ثالث إلى انتقاد الاحتفاء الكبير لدى السياسيين والشخصيات العامة في البلاد بموسم الغريبة، على اعتبار أنه طقس خاص بالمواطنين اليهود.

ويعتبر مورو من أبرز الشخصيات الإصلاحية والمجدّدة في حركة “النهضة”، وعادة ما تثير مواقفه وتصريحاته الجدل في تونس، حيث قام مؤخرا بحضور “جلسة نسائية” في أحد مقاهي منطقة “المرسى” التابعة للعاصمة، كما قام في وقت سابق بتجسيد شخصية مخرج في أحد البرامج الهزلية.