البرلماني السوري خالد العبود يُسفه مزاعم الامير بندر حول لقاء متوتر بين الرئيس الاسد والملك السعودي عبدالله
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لاول مرة منذ 26 عاماً .. فوز ساحق لقائمة اليساريين والقوميين على قائمة الاسلاميين في انتخابات نقابة المهندسين الاردنيين

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