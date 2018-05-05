لاول مرة منذ 26 عاماً .. فوز ساحق لقائمة اليساريين والقوميين على قائمة الاسلاميين في انتخابات نقابة المهندسين الاردنيين

حققت قائمة “نمو” والمؤلفة من تحالف اليساريين والقوميين، فوزاً مفاجئاً على منافستها القائمة “إنجاز” المؤلفة من تحالف الإسلاميين والمستقلين، في انتخابات نقابة المهندسين الأردنيين، أكبر نقابات البلاد، والتي جرت يوم أمس الجمعة.

وبحسب النتائج النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات فجر اليوم السبت، فقد أحرزت قائمة “نمو” 6 مقاعد في مجلس النقابة بينهم النقيب ونائبه، بينما حصلت القائمة “إنجاز” على 4 مقاعد كانت قد حسمتها مسبقاً قبل الانتخابات.

فقد أظهرت النتائج، فوز المهندس أحمد سمارة الزعبي المرشح عن قائمة “نمو” بمنصب نقيب المهندسين بعد حصوله على 7933 صوتا، في حين حصل منافسه مرشح قائمة “إنجاز” المهندس عبدالله عبيدات على 6790 صوتا فقط ، اي بفارق بلغ ١١٤٣ صوتاً.

كما استطاع المهندس فوزي مسعد من قائمة نمو أيضاً ، الظفر بموقع نائب نقيب المهندسين بعد أن حصل على 7717 صوتاً، في حين حصل منافسه مرشح قائمة “إنجاز” المهندس حامد العايد على 6788 صوتاً فقط .

ورغم الانتصارات الكبيرة التي حققتها قائمة “إنجاز” في المراحل التمهيدية لانتخابات نقابة المهندسيين، بالأغلبية في الهيئات المركزية والشعب ومجالس الفروع، إلا أنها خسرت مجلس النقابة، وذلك لأول مرة يخسر فيها الاسلاميون انتخابات نقابة المهندسين منذ 26 عاماً، حيث سبق ان سيطروا عليها منذ 1992.

وكانت انتخابات مجلس نقابة المهندسين قد جرت صباح أمس الجمعة، واستمرت مجرياتها حتى صباح اليوم بعد فرز كامل صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس النقابة الثامن والعشرون.

وقد قدرت نسبة المشاركة الإجمالية بالاقتراع بنحو 25 في المائة، من أصل 65107 يحق لهم الإدلاء بأصواتهم لانتخاب مجلس نقابتهم، بحسب ما أعلنت أمس لجنة انتخابات النقابة، مشيرة إلى أن الاقتراع بدأ عند التاسعة من صباح أمس، وأغلقت الصناديق في مركز النقابة بمجمع النقابات المهنية بعمان وفروعها بالمحافظات عند السابعة مساء، وجرت عملية فرز الأصوات بشكل إلكتروني في المركز الرئيس للنقابة في عمان المربوط إلكترونيا أيضا مع الفروع.

وجرت العملية الانتخابية في 26 صندوقا (لجنة) موزعة على المركز الرئيس في عمان وكافة فروع النقابة في جميع محافظات المملكة، فيما أشرفت لجان منتخبة من الهيئة العامة على الصناديق، إضافة لوجود مندوب عن وزير الأشغال العامة والإسكان على كل صندوق.

فور اعلان نتائج هذه الانتخابات، تقدم الدكتور سعيد ذياب، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية وأعضاء المكتب السياسي للحزب، بالتهنئة للنقيب الجديد ، وكافة اعضاء قائمة “نمو”، بفوزهم في انتخابات نقابة المهندسين.

وقال ذياب في رسالة التهنئة : إن هذا الانتصار لقائمة “نمو” يثبت مرة أخرى أن توحيد الجهود وتقديم البرامج المهنية التي تحاكي واقع الشباب وعموم المهندسين ضمن رؤية وطنية تقدمية، هو العنوان الرئيسي للنجاح.

كما توجه ذياب بالتحية لنقابة المهندسين على إجراء هذه الانتخابات بأجواء ديمقراطية وبنزاهة وشفافية معهودة في نقاباتنا المهنية، تفتقرها الحياة اللسياسية في الأردن.. معربا (ذياب) عن امله ان يسهم مجلس النقابة الجديد بإعادة الألق والحضور الوطني للنقابات المهنية، كعهدها في اوقات سابقة.