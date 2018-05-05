قرب تحرير مخيم اليرموك بعدما سيطر الجيش السوري على ثلاثة ارباعة

حققت وحدات الجيش السوري تقدما كبيرا في عملياتها على التنظيمات الإرهابية المنتشرة في حي الحجر الأسود، وذلك بعد فرض سيطرتها الكاملة على الجزء الجنوبي من الحي في خطوة جديدة باتجاه إعلان جنوب دمشق خالية من الإرهاب.

وحررت وحدات من الجيش الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود بشكل كامل بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيه وتكبيدهم خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد.

وتقوم عناصر الهندسة حاليا بتمشيط الجزء المحرر بهدف تأمينه وتطهيره بشكل كامل من مخلفات الإرهابيين الذين يعمدون إلى تفخيخ المنازل وزرع الألغام في الشوارع ومداخل الجادات السكنية لعرقلة تقدم وحدات الاقتحام في الجيش.

وكانت وحدات الجيش قطعت أول أمس خطوط إمداد الإرهابيين ومحاور تحركهم بين شمال حي الحجر الأسود وجنوبه لتقسم مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية إلى شطرين وذلك تنفيذا لخطة عسكرية تكتيكية دقيقة سهلت من مهام وحدات الاقتحام في تطهير الجزء الجنوبي من الحي بأقل الخسائر.

وبعد تأمين وحدات الجيش للجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود تركز عملياتها على جزئه الشمالي الملاصق لمخيم اليرموك حيث تخوض منذ صباح اليوم اشتباكات عنيفة على عدة محاور وتتقدم بشكل مدروس ومخطط وسط حالة من الانهيارات والذعر في صفوف الإرهابيين بعد الخسائر الفادحة التي تكبدوها وتضييق الخناق عليهم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اعلنت صباح اليوم أن الجيش السوري حرر ثلثي أراضي منطقة اليرموك جنوبي اليرموك من الجماعات الإرهابية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في مؤتمر صحفي عقده امس الجمعة حول التطورات الأخيرة في سوريا: “تكمل القوات السورية الحكومية عمليتها لتحرير منطقة المخيم السابق للاجئين الفلسطينيين في اليرموك بريف دمشق الجنوبي من التنظيمات الإرهابية، وتحولت هذه المنطقة خلال السنوات الـ6 الماضية إلى وكر للإرهابيين من داعش، الذين وصلوا إليها بعد دحر تشكيلات التنظيم في مناطق مختلفة بسوريا”.

وأوضح كوناشينكوف: “حتى الوقت الحالي تم شطر إرهابيي داعش في الجانب الغربي من اليرموك، وتجري المرحلة النهائية من دحر مجموعات داعش المبعثرة، إذ سيطرت القوات الحكومية على أكثر من 65 بالمئة من أراضي هذه المنطقة”.