طائرة ورقية فلسطينية تتسبب بحريق واسع في حقول إسرائيلية على حدود غزة /فيديو

قام فلسطينيون في قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي بتطيير طائرة ورقية إلى داخل إسرائيل، ما أدى إلى إشعال حريق كبير في حقول تقع في جنوب إسرائيل انتشرت إلى مسافة عشرات الدنمات من الأراضي العشبية والحقول الزراعية، كما قالت السلطات، في أكبر حريق منذ بدء إستخدام هذه الطائرات الورقية.

وقد تم استدعاء طواقم الإطفاء إلى المنطقة، بالقرب من كييوتس بئيري، حيث تمكنت تدريجيا من السيطرة على النيران بحلول مساء يوم الأربعاء، بحسب ما قاله متحدث باسم خدمات الإطفاء.

على مدى الأسابيع الأخيرة، يقوم الفلسطينيون بتطيير طائرات ورقية محملة بزجاجات حارقة إلى داخل إسرائيل؛ وقد بدأ استخدام هذه الطريقة في إطار مظاهرات “مسيرة العودة”، التي انطلقت في 30 اذار ومن المقرر أن تستمر إلى منتصف شهر ايار الجاري.

النيران التي اشتعلت بالقرب من بئيري يوم الأربعاء، وانتشرت على مسافة عشرات الفدادين، هي الأكبر حتى اليوم، ويعود السبب في ذلك على الأرجح إلى الظروف الجوية الجافة والحارة والرياح التي تُعتبر مثالية لانتشار الحرائق.

وقد غطى هذا الحريق الهائل مساحات واسعة من الأراضي العشبية والأراضي الزراعية في منطقة تُعرف باسم “غابة بئيري”، وهي منطقة شهدت عدة حرائق تسببت بها طائرات ورقية في الأسابيع الأخيرة.

وحتى الآن لم يطور الجيش الإسرائيلي طريقة لمنع هجمات الطائرات الورقية الفلسطينية، ففي أحسن الأحوال، بإمكان الجنود الذين يراقبون الحدود من خلال كاميرات المراقبة رؤية طائرة ورقية عند انطلاقها من غزة واستدعاء طواقم الإطفاء إلى المنطقة لإطفاء الحريق قبل خروجه عن السيطرة.