البرلماني السوري خالد العبود يُسفه مزاعم الامير بندر حول لقاء متوتر بين الرئيس الاسد والملك السعودي عبدالله
أهم العناوين
جرينتش+2 01:12
طائرة ورقية فلسطينية تتسبب بحريق واسع في حقول إسرائيلية على حدود غزة /فيديو

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني