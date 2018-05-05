البرلماني السوري خالد العبود يُسفه مزاعم الامير بندر حول لقاء متوتر بين الرئيس الاسد والملك السعودي عبدالله
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براءة الطيور من حادث تحطم المقاتلة الروسية “سو -30 إم إس” في سوريا

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