الكاتب البريطاني “فيسك” يزعم بانطلاق علاقات سرية جديدة بين سوريا وقطر

اعلن الكاتب البريطاني الشهير، روبرت فيسك، في مقال جديد نشره بصحيفة “الإندبندنت”، بعد عودته بأيام من سوريا، عن بدء “علاقات سرية” بين الحكومتين السورية والقطرية، وذلك بعدما حصلت قطر على وعد سوري بأن يكون لها دور بارز في إعادة إعمار سوريا بعد نهاية الحرب.

وقال فيسك في مقاله : “بمجرد انتهاء الحرب في سوريا، تسعى قطر لأن تكون إمبراطورية كبيرة، يفوق نفوذها نفوذ المملكة العربية السعودية، بعدما تحصل على أماكن نفوذ على ساحل البحر الأبيض المتوسط في سوريا، نظير جهودها في إعادة إعمار سوريا”.

وزعم الكاتب البريطاني، أنه علم أن الرئيس السوري، بشار الأسد قد عقد اجتماعا خاصا مع صحفيين سوريين في دمشق، قبل أيام، أبلغهم فيه أن العلاقات استؤنفت، على مستوى متواضع، بين قطر وسوريا.

ولكن فيسك أشار إلى أن الرئيس الأسد قد طلب من الصحفيين الحاضرين في تلك المقابلة، عدم نشر تلك التفاصيل، التي حصل عليها من بعض المشاركين في الاجتماع، بحسب قوله.