البرلماني السوري خالد العبود يُسفه مزاعم الامير بندر حول لقاء متوتر بين الرئيس الاسد والملك السعودي عبدالله
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جرينتش+2 01:12
الكاتب البريطاني “فيسك” يزعم بانطلاق علاقات سرية جديدة بين سوريا وقطر

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