البرلماني السوري خالد العبود يُسفه مزاعم الامير بندر حول لقاء متوتر بين الرئيس الاسد والملك السعودي عبدالله
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جرينتش+2 12:56
القبض على المشتبه به الرئيسي في مقتل شاب بالبادية الشمالية

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