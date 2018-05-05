القبض على المشتبه به الرئيسي في مقتل شاب بالبادية الشمالية

ألقت قوة من مديرية شرطة البادية الشمالية والبحث الجنائي، القبض، مساء امس الجمعة، على المشتبه به الرئيسي بمقتل مواطن عشريني قبل ايام في البادية الشمالية.

وقال بيان للأمن العام، انه وقبل ايام، حصلت مشاجرة في احدى مناطق اختصاص البادية الشمالية بين مجموعة من الاشخاص على اثر خلافات سابقة فيما بينهم، اصيب خلالها عشريني بعيار ناري ادى لمقتله. وبوشر التحقيق والقي القبض في حينه على عدد من المشتركين في المشاجرة فيما بوشر بالبحث والتحري عن المشتبه به الرئيسي في اطلاق النار باتجاه المغدور والذي لاذ بالفرار وتوارى عن الانظار.

وأضاف البيان، ان فريق التحقيق تمكن اليوم وبعد جمع المعلومات حول المطلوب، من تحديد مكان تواجده واختبائه في احد المنازل حيث تمت مداهمته من قبل قوة امنية مشتركة من مديرية شرطة البادية الشمالية والبحث الجنائي والامن الوقائي. والقي القبض عليه، واعترف بالتحقيق معه بإطلاق النار خلال المشاجرة باتجاه المغدور، وسيتم احالة المتهم الى القضاء.