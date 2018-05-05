البرلماني السوري خالد العبود يُسفه مزاعم الامير بندر حول لقاء متوتر بين الرئيس الاسد والملك السعودي عبدالله
أهم العناوين
جرينتش+2 12:55
اسباب غامضة تمنع فضائية MBC السعودية من عرض مسلسل عادل إمام الرمضاني

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني