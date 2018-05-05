اسباب غامضة تمنع فضائية MBC السعودية من عرض مسلسل عادل إمام الرمضاني

يبدو ان النجم المصري ​عادل إمام لن يطل هذا العام، على شاشة MBC بمسلسله “عوالم خفية​” الذي سيعرض في رمضان، حيث سيعرض العمل على ​قناة cbc​.

وقال مازن حايك المتحدث الاعلامي لمجموعة قنوات mbc: “نحن نحترم عادل إمام بشدة، فهو نجم كبير، وأمضينا سنوات كثيرة في التعاون معا، ونكن له معزّة خاصة، لكن هذه طبيعة السوق الإعلامي والعرض والطلب، وهذا ما يزيد من المنافسة الصحية التي يكون لها مردودا طيبا”.

وشدد حايك على أن الأمر ليس ماديا، بل يرجع إلى خيارات خاصة وطريقة تفكير جديدة من mbc، مشيراً الى ان نسب المشاهدة في العام الماضي لبعض الأعمال جاءت أقل من المرجو.